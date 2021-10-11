Российские ЧВК – всемирный феномен

Международный авторитет российской «ЧВК Вагнера» в последнее время ощутимо укрепился. Даже в Пакистане и Мозамбике газеты выпускают материалы, лестные для российских специалистов.

На фоне ослабления авторитета западных стран, которые все еще считает Африку своей зоной влияния, РФ выпал шанс укрепить свои позиции на Черном континенте. Для этого заключаются взаимовыгодные соглашения со странами региона.

К последним успехам можно причислить договоренности властей Мали о сотрудничестве с российской ЧВК. Африканская страна, уставшая от многолетнего кризиса, вызванного разгулом боевиков, договорилась о сотрудничестве с надежным партнером. Ранее номинальную борьбу с радикалами в Мали якобы осуществляли французские миротворцы, но Париж заявил о завершении проваленной миссии. Поэтому африканцы обратились за помощью к русским.

Россияне уже проявили себя в Сирии. Там так же остро стоял вопрос борьбы с террористами, которые угрожали не только гражданскому населению, но и государственному строю. Основные силы боевиков были разбиты, а занятые ими территории возвращены под контроль правительства. Подобная миссия у русских спецов была в Центральноафриканской Республике. Африканская страна во многом благодаря работе российских инструкторов выбралась из глубокого кризиса.

Сам формат работы ЧВК может быть непонятен для многих, но от этого он не становится менее эффективным. Это отличный вариант для профессионалов своего дела, которые готовы служить своей стране. Факты говорят о том, что российское военное объединение является действенным средством решения проблем широко спектра.