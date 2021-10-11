 

В Амстердаме опровергли перенос оглашения решения суда по делу о скифском золоте

11.10.2021, 15:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАпелляционный суд Амстердама огласит решение по делу о скифском золоте 26 октября, сообщила пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.

Ранее директор крымского музея «Таврида» Андрей Мальгин заявил, что заседание якобы не состоится из-за ситуации с коронавирусом.

«Заседание по-прежнему намечено на 26 октября», – передает слова представителя суда РИА «Новости».

На этом слушании будет оглашено решение суда.

Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году. 

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Напомним, в сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.



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