В Амстердаме опровергли перенос оглашения решения суда по делу о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама огласит решение по делу о скифском золоте 26 октября, сообщила пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.

Ранее директор крымского музея «Таврида» Андрей Мальгин заявил, что заседание якобы не состоится из-за ситуации с коронавирусом.

«Заседание по-прежнему намечено на 26 октября», – передает слова представителя суда РИА «Новости».

На этом слушании будет оглашено решение суда.

Ранее директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина заявила, что крымские музейщики надеются на справедливое решение суда Амстердама и возвращение коллекции скифского золота обратно в этом году.

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году Окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Напомним, в сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.