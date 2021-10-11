Эксперты НОМ оценили парламентские выборы в Чехии и Ираке

Российские эксперты отмечают, что по уровню организации и степени прозрачности голосования парламентские выборы в Чехии и Ираке, который состоялись в минувшие выходные, значительно уступают российским, сообщила Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Отмечается, что итоги голосования в Чехии могут стать началом масштабного политического кризиса в стране и вряд ли будут способствовать разрядке отношений с Россией. Итоги выборов Ираке пока не объявлены, сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга.

Парламентские выборы в Чехии, проходившие в течение двух дней, завершились 9 октября. На 200 мест в Палате депутатов претендовали более 5200 кандидатов, представлявших 22 политических объединения. При этом, чтобы попасть в парламент, партии или движению необходимо набрать более 5% голосов.

На территории страны было открыто порядка 15 тыс. избирательных участков. Они работали в общей сложности на протяжении 14 часов. Граждане Чехии могли прийти на выбору в пятницу 8 октября в промежутке с 14:00 до 22:00 и 9 октября в промежутке с 8:00 до 14:00. За это время участие в голосовании приняли 65,43% избирателей страны. Действующие в Чехии противоэпидемиологические меры предусматривают обязательное использование индивидуальных средств защиты (масок) для всех, находящихся на участках.

Непосредственные участники парламентских выборов не имеют своих представителей в ГИК Чехии, но могут назначить их в составы участковых избирательных комиссий. Подсчет голосов осуществляется с помощью специальной электронной системы.

Возглавляемое премьер-министром Чехии Андреем Бабишем центристское политическое движение АНО («Акция недовольных граждан»), за которое проголосовали 27,17% граждан Чехии, уступило первенство коалиция «Вместе», в которую входят праволиберальная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия «Традиция Ответственность Процветание 09», набравшей 27,79%.

Коалиция леволиберальной Чешской пиратской партии с центристским движением «Старосты и независимые» собрала 15,62% голосов избирателей, в состав нижней палаты парламента прошла также выражающая взгляды евроскептиков правоцентристская партия «Свобода и прямая демократия» – она получила 9,56%. Не прошли в Палату депутатов представители двух старейших политических партий страны – Чешской социал-демократической партии и Коммунистической партии Чехии и Моравии.

Государственная избирательная комиссия не установила нарушений при подсчете голосов избирателей. При этом со среды, 13 октября, в течение последующих 10 дней в Высшем административном суде республики могут быть обжалованы результаты выборов.

Как отмечает кандидат исторических наук, руководитель благотворительного фонда «Закон и порядок» Олег Иванников, процедурно и технологически выборы в Чехии организованы неплохо, однако в целом их уровень не так высок, как в России. «В Чехии не применяют в таком объеме как у нас передовые технологические решения, не столь развитой системы наблюдения за выборами и нет такого понятия как общественное наблюдение – контроль за чистотой выборов осуществляют только их участники».

Почти одновременно с выборами в чешскую Палату депутатов прошли досрочные выборы в Совет представителей Ирака. На 329 депутатских мандатов претендовали более 3,2 тыс. кандидатов, представлявших 109 партий и 21 политическая коалиция, а также 789 – самовыдвиженцы. При этом в выборах приняли участие 950 женщин – таким образом, они составили более четверти от всех кандидатов.

Международное наблюдение за выборами в Ираке осуществляли миссии ООН, Евросоюза и национальные наблюдатели. Россию, в частности, представлял ЦИК РФ Игорь Борисов. Он посетил более 45 избирательных пунктов в различных районах Багдада и встретился с представителями Высшей независимой избирательной комиссии Ирака.

Итоги выборов к настоящему времени не объявлены. Известно, что итоговая явка на выборы в Ираке составила 41%. Напомним, что избирательным правом в стране с населением обладают порядка 26,9 млн жителей, общая численность населения составляет порядка 40 млн.