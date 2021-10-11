 

Путин предложил до 2030 года продлить сроки действия научной программы АПК

11.10.2021, 15:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин 11 октября в ходе совещания по сельскому хозяйству предложил продлить сроки научно-технической программы АПК, которая теперь будет действовать до 2030 года.

Также президент поручил разработать план ее финансирования, информирует РИА Новости. 

Для разработки новых технологий, которые помогут развиваться аграрному сектору в России, должно быть обеспечено бесперебойное выделение средств, отметил Путин.

Он отметил, что важны не столько передовые научные знания и разработки в сфере сельского хозяйства, сколько полученные результаты, которые должны пойти на укрепление здоровья россиян и рост качества жизни.

По словам главы государства, разработки должны служить созданию новых рабочих мест и быть направлены на общенациональные цели развития.

В ходе совещания Путин рассказал о достижениях российских селекционеров, которые вывели породу мясных кур, превосходящих зарубежные аналоги. Президент добавил, что «это значимый шаг к повышению независимости и конкурентоспособности», информирует ТАСС. 

Напомним, ранее Владимир Путин назвал агропромышленный комплекс РФ одним из флагманов отечественной экономики, который динамично развивается.



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