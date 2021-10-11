Врач Немакина: Коронавирус никуда не исчезнет

Врач Оксана Немакина сделала новое заявление относительно коронавируса. Она заявила, что COVID-19 никуда не исчезнет, но в будущем будет переноситься проще.

На данном этапе важно сформировать коллективный иммунитет. Когда это удастся сделать, то коронавирус будет напомнить респираторную инфекцию.

На сегодняшний день никто точно не может сказать, сколько еще будет длиться пандемия COVID-19. Когда у людей появится коллективный иммунитет, то станет значительно проще. В то же время вирус насовсем не исчезнет, поскольку он постоянно мутирует. В целом изменение вариаций коронавируса делают его непредсказуемым.

Каждый штамм уже имеет свои характерные черты. Сейчас у пациентов в РФ в основном обнаруживается вариация «Дельта».

Источник: www.chita.ru