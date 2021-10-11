Тренды осени-зимы 2021-2022 для каждого знака зодиака: что кому идет большего всего

Думаете о том, как освежить и обновить привычный образ? Тогда лучше ознакомиться с теми трендами, которые подходят лично вам, исходя из принадлежности к тому или иному знаку зодиака. Благодаря этому вам удастся создать гармоничный образ, который будет соответствовать вашему мироощущению.

Овен

Вам подходит тотал-лук. При выборе одежды можно ориентироваться на коллекции модных домов “Гуччи” или “Версаче”. Вещи таких дизайнеров лучше всего подходят решительным и волевым личностям.

Телец

Вы обожаете тишину и покой, спокойствие и комфорт. Вам больше подойдут вещи из натуральных материалов, например, вязаные шерстяные свитеры. Вдохновляйтесь образами в бохо-стиле.

Близнецы

Отдавайте предпочтение блестящим вещам: они могут быть украшены блестками, стразами либо быть сделаны из тканей с переливами и блеском. Металлик, золото, серебро — те оттенки, на которые стоит обратить внимание.

Рак

Вы нежны, чувственны и романтичны. Поэтому вам нужны наряды из легких струящихся тканей, которые подчеркнут вашу женственность и утонченность. Приветствуются блузы и платья с открытыми плечами. Хороший пример – классика от дома “Диор”.

Лев

Вы харизматичная, жизнерадостная и целеустремленная личность. Вам не чужда практичность, поэтому самый простой для вас способ освежить и обновить образ — это обзавестись новой сумкой. Она должна быть большой: размера в несколько иксов плюс «эль». Цвет не имеет значения. Собственно, как и дизайн. Если нравятся яркие расцветки, то не отказывайте себе в удовольствии приобрести яркий аксессуар.

Дева

Вы собраны, дисциплинированны, поэтому вам подойдут образы, как у школьников или студентов. Блейзеры, жакеты, свитеры в сочетании с классическими джинсами или брюками станут основой стильного лука.

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Весы

В предстоящем сезоне в моде будет лиловый цвет. Знаете ли вы, что этот оттенок подходит представителям вашего знака зодиака, как никому другому? Можете смело наряжаться в одежду подобного цвета. Вы будете выглядеть неотразимо.

Скорпион

Загадочность, магнетизм — ваши ключевые характеристики. Вы можете выглядеть соблазнительно в любой одежде, но больше всего вам подойдут платья-ночнушки: атласные, на тонких бретелях. Их можно надевать поверх брюк и свитеров, если на улице прохладно.

Стрелец

Вы обожаете вести активный образ жизни и никогда не сидите на месте. В холодную погоду разнообразьте образ «плюшевыми аксессуарами». Это могут быть варежки, шапочка, наушники, сумка из меха и т.д.

Козерог

Вы сильная и сдержанная личность. Вам не нужно делать образ более мягким и воздушным. Лучше подчеркните достоинства с помощью классического делового костюма. В такой одежде вы выглядите максимально гармонично.

Водолей

Вас можно с уверенностью назвать неординарной творческой личностью. Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, дополните образ длинными черными перчатками. Делайте ставку на принты и узоры, как у модных домов “Версаче” или “Прада”.

Рыбы

В вас удивительным образом сочетаются прагматизм и практичность. В то же время вы романтичны, обладаете тонким вкусом. Вам больше всего подойдет стиль утилитарной эстетики. Вдохновляйтесь коллекциями домов “Диор” и “МаксМара”.