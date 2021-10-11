Фурса: У России огромные несбывшиеся ожидания от Зеленского, поэтому в статье Медведева такой обиженный тон
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Бывший зиц-президент России Медведев вышел из запоя, чтобы написать грубую, обиженную статью про Украину. И сказать, что “внешнее управление бла-бла-бла”.
Россия недовольна – это хорошо. У России огромные несбывшиеся ожидания от Зеленского, поэтому такой обиженный тон. И это тоже хорошо. Россия говорит, что готова ждать, когда ее полюбят в Киеве. Это было бы хорошо, если бы они действительно просто ждали, а не строили пакости и не создавали проблемы. Но они пакостят, будут пакостить и создавать проблемы.
И Россия признает один вариант управления Украиной – управление из Кремля. Все другое управление считается внешним. Потому что оно идет извне Кремля. Это важно понимать, когда агенты России в украинском телевизоре начнут пересказывать статью Медведева.
Источник: Sergey Fursa / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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