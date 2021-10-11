“Балалайка все та же, ко-ко-ко”. Арестович отреагировал на статью Медведева об Украине

“Гражданин Медведев, проделавший удивительный путь от президента РФ к заместителю секретаря, разразился статьей про Украину. Балалайка все та же – “внешнее управление, ко-ко-ко, слабая власть, неопределившийся народ, фашисты. На традиционный русский вопрос “Что делать?” Дмитрий Анатольевич отвечает: “А ничего. Будем терпеть”. Сразу становится понятным, кто виноват”, – прокомментировал Арестович.

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/4771354039595305

Далее он называет Россию “ДНР” Золотой Орды”.

“Это даже не внешнее управление – это урожденный гибрид. Впитанное с исторического детства ощущение ханского сапога на шее и китайского привкуса во рту роковым образом сказалось на всей натуре потерпевших. Призрак внешнего управления вечно присутствует в спальнях московских государей и, кажется, в любой момент может выбраться из шкафа. Византийский орел неотвратимо мутировал на болотистой московской почве и теперь символизирует разрыв государственного ума, вечно глядящего в разные стороны: одна голова – тупая и фанатичная, вторая – истерично-рефлективная по [российскому писателю Федору] Достоевскому, что отчетливо прослеживается в обоих “истерических статьях про Украину”, – продолжил Арестович.

Советник главы ОП отметил, что многие главы России являются нелегитимными.

“Смена государственной власти на Москве происходит в точном соответствии с учебником психоанализа в спальне: жены убивают царственных мужей руками своих любовников-офицеров. Не исключено, что Дмитрий Анатольевич, рассуждая о слабости государственной, просто не заметил, что его уже сменили. Московское царство – это абсолютная монархия, ограниченная самоубийством”, – заключил он.

Медведев в своей статье для российской газеты “Коммерсантъ” назвал украинских руководителей “абсолютно несамостоятельными людьми”. По его мнению, Украина “находится под прямым иностранным управлением”.

Контекст:

Отношения Украины и России обострились в 2014-м году после аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии РФ на востоке Украины. Боевые действия в регионе ведут Вооруженные силы Украины с одной стороны, российская армия и поддерживаемые ею боевики, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В феврале 2014 года, во время Революции, достоинства Михаил Зурабов, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, был отозван в Москву для консультаций. Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года. С тех пор страны не назначали новых послов.

В 2016 году в МИД Украины заявляли, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.

10 сентября во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает вероятность полномасштабной войны с Россией. Он добавил, что это было бы “самой большей ошибкой” РФ. В Кремле назвали “апокалиптическими” заявления Зеленского о войне с РФ.

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