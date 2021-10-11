 

Гудков: Медведев в своей статье пишет про укрофашистов. Сначала ты заказываешь телевизору злобное вранье про Украину, а потом сам в него веришь

11.10.2021, 14:56, Новости дня
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У “Коммерсанта” большая журналистская удача: опубликовали ругань Медведева про Украину. Дебилы, укрофашисты и вот это все.

Нет, ничего нового тут нет: я еще в Думе с удивлением обнаружил депутатов, которые живут в повестке нашей пропаганды. Но тогда это было скорее исключением, теперь – правило. Если долго слушать трели собственно Соловьева, то плавный съезд с ума гарантирован. Получается пропаганда, кусающая себя за хвост. Сначала ты заказываешь телевизору злобное вранье, а потом веришь в него сам.

И вроде ясно: Медведев (который, напомню, все-таки бывший президент, хоть и ненастоящий) вместе со всей гидрой Совбеза хотели передать Нуланд, что об Украине будут разговаривать с ней, а не с Зеленским, но уже не смогли удержаться на сухом тезисе. Какие там дипломатические каналы, какие остатки здравого смысла?! Ощущение, что Медведев позвал себе в копирайтеры то ли Милонова, то ли Жириновского. Вероятно, они же пишут и для Лаврова в последние годы.

Полная утрата навыка членораздельной политической и дипломатической речи. Потому что политика – это не кидаться фекалиями через забор, а нечто другое, о чем геронтократы в Кремле, упоенные абсолютной властью, давно позабыли.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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