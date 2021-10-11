В Офисе президента Украины статью Медведева назвали “крайне странной и неуместной”

Текст статьи Медведева он назвал “крайне странным, неуместным, неактуальным”.

“Медведев такой оскорбительной тональностью мог попытаться показать старшим товарищам, что он еще чего-то стоит. Это если решение о написании такого текста было его собственным. Что сомнительно, понимая и принимая тот факт, что сам Медведев давно не проявлял никакой внятной активности. Другая версия – поскольку особой репутационной ценности Медведев уже не имеет, решение вложить в его уста открытые оскорбления и столь грубую ложь может отображать тот факт, что Медведевым, как слабой фигурой, о которой никто не будет сожалеть, просто воспользовались, чтобы заявить резкую шантажистскую позицию”, – отметил Подоляк.

По его словам, если правдива вторая версия, это говорит о нервном состоянии руководства РФ, “которое не знает, как вывести из тупика отношения между Россией и цивилизованным миром”.

Подоляк подчеркнул, что текст напоминает классические пропагандистские тексты советских газет 1930-х годов. Он также обратил внимание на то, что статья Медведева опубликована в день начала визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Это говорит о том, что российские политики хотят усилить курс на конфронтацию.

“В любом случае украинская сторона обращает внимание только на позицию действующего президента России. Что звучит в его окружении – это вопрос вторичный как минимум. Главный вопрос – какую позицию занимает сам господин Путин. Ведь от его имени официально звучали другие формулировки и необходимость переговоров между Украиной и Россией подтверждалась”, – заявил представитель ОПУ.

Подоляк добавил, что России нужно принять тот факт, что идентичность украинцев и Украины отличается от того, “что было сочинено по этому поводу в рамках сконструированной истории СССР или краткого курса истории КПСС. Ценности Украины отличаются от того, что излагалось о них в прошлом”.

Контекст:

Статья Медведева опубликована в газете “Коммерсантъ” 11 октября. В ней политик рассказывает о поиске идентичности и особого пути Украины и утверждает, что Украина “сочиняет отдельную историю”. По словам Медведева, первые лица Украины – это люди, которые “не имеют никакой устойчивой самоидентификации”.

Отношения Украины и России обострились в 2014-м году после аннексии Крыма и начала вооруженной агрессии РФ на востоке Украины. Боевые действия в регионе ведут Вооруженные силы Украины с одной стороны, российская армия и поддерживаемые ею боевики, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В феврале 2014 года, во время Революции достоинства, Михаил Зурабов, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, был отозван в Москву для консультаций. Украина отозвала своего тогдашнего посла в РФ Владимира Ельченко в марте 2014 года. С тех пор страны не назначали новых послов.

В 2016 году в МИД Украины заявляли, что вопрос о назначении нового посла РФ снят с повестки дня по инициативе украинской стороны.

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