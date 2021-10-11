 

В Латвии временно запретили непривитым от COVID-19 посещать торговые центры и магазины

11.10.2021, 14:56, Новости дня
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В частности, людям, которые не были вакцинированы против COVID-19 или не переболели им, разрешено делать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и запрещено посещать, например, торговые центры. 

Магазины, которые могут посещать и лица без ковид-сертификата – это продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, магазины кормов для животных, места продажи прессы, магазины гигиенических товаров, телекоммуникационные магазины и автозаправочные станции. Эти места должны будут предоставить площадь по 25 м2 на одного посетителя.

В выходные и праздничные дни в торговых центрах будут открыты только продуктовые магазины, аптеки, оптики, магазины кормов, прессы, магазины гигиенических товаров и телекоммуникационные магазины. Также будут доступны поставщики услуг, такие как ремонт обуви и химчистка.

Все, для кого это возможно, как в государственном, так и в частном секторе, должны работать удаленно.

Школы и после объявления чрезвычайного положения продолжат работать очно, но маски должны носить все учащиеся, а количество занятий по интересам будет значительно сокращено. Внеучебные мероприятия, такие как экскурсии, посещение музеев, во время чрезвычайного положения запрещены.

Во время чрезвычайного положения культурные мероприятия будут проводиться с меньшим количеством посетителей – 60% вместимости.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии, за время эпидемии в стране подтвердили 172 тыс. случаев болезни, 2806 человек умерли. В стране привились 642 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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