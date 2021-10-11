В Японии распечатали говядину вагю

Как сообщают СМИ, в Японии сумели распечатать особый сорт говядины, называемой мясом вагю. Отметим, что речь идет о настоящем изысканном деликатесе. Для того чтобы получить его, необходимо держать животных на строгой диете с четко определенным рационом питания.

Мясо вагю, кстати, можно купить и в России. Но обойдется один килограмм минимум в 25 тысяч рублей. Это говядина, но необычная и очень дорогая, отмечают специалисты.

Как сообщил профессор Мичия Мацусаки, руководивший данной работой, первый кусок мяса удалось получить на биопринтере. Последующее изучение созданного материала позволяют утверждать, что структура волокон, кровяных сосудов и жировых тканей полностью повторяет то, что можно увидеть в настоящем вагю.