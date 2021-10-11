 

В Японии распечатали говядину вагю

11.10.2021, 14:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщают СМИ, в Японии сумели распечатать особый сорт говядины, называемой мясом вагю. Отметим, что речь идет о настоящем изысканном деликатесе. Для того чтобы получить его, необходимо держать животных на строгой диете с четко определенным рационом питания.

Мясо вагю, кстати, можно купить и в России. Но обойдется один килограмм минимум в 25 тысяч рублей. Это говядина, но необычная и очень дорогая, отмечают специалисты.

Как сообщил профессор Мичия Мацусаки, руководивший данной работой, первый кусок мяса удалось получить на биопринтере. Последующее изучение созданного материала позволяют утверждать, что структура волокон, кровяных сосудов и жировых тканей полностью повторяет то, что можно увидеть в настоящем вагю.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.06 / Компанию Dell обвинили в обмане потребителей

05.10 / В ходе беспорядков в Бишкеке пострадали 16 человек

07.09 / Россия усилила подразделения санконтроля в пунктах пропуска на границе

08.09 / Песков назвал «уткой» откровения экс-адвоката Трампа о Путине

29.07 / Мировую урожайность ставит под угрозу исчезновение пчел

28.09 / Автора песни I Believe I Can Fly певца R. Kelly признали виновным в торговле людьми

04.08 / У россиян не возникло ажиотажного спроса на туры в Турцию

05.12 / Трамп велел вывести почти все войска США из Сомали

29.08 / Экс-главе РКК «Энергия» предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

05.09 / Инфекционист рассказала, сколько микробов на поверхностях смартфонов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика