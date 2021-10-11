 

В Великобритании представили плазменную пушку для борьбы с парниковыми газами

11.10.2021, 14:44, Новости дня
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Британские ученые напоминают, что значительные выбросы парниковых газов происходят не только в промышленности и на транспорте, но и в сельском хозяйстве.

В частности, это касается крупных животноводческих ферм, где естественным образом накапливается огромное число навоза. Метан в его испарении – это только часть проблемы, интересующей экологов.

Решить ее предлагают при помощи плазменной пушки, которая создает искусственные молнии, поясняют специалисты. Обработка навоза при помощи такого устройство, как показали испытания, разлагает метан и аммиак на кислород, водород и азот. Таким образом, испарения становятся безопасными, а также в значительной мере решается проблема крайне неприятных запахов.



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