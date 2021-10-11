NASA получило доказательства происхождения марсианского кратера Езеро

В американском аэрокосмическом агентстве (NASA) сообщили о получении новых снимков знаменитого марсианского кратера Езеро. Его название созвучно со словом «озеро», и оказалось, что это не просто так.

Как сообщают представители NASA, кратер действительно когда-то был водоемом. Как минимум, на это указывает веерное расположение отложений, которое могло возникнуть только в жидкостной среде. Кроме того, на снимках заметны каналы, которые могли быть началами марсианских рек.

Точно такие же ландшафты можно найти и на Земле. Но Марс – это отдельная история. Воды ведь там нет в таком количестве, чтобы питать реки из больших озер. Впрочем, кратер Езеро был «чашей» для настоящего озера очень давно – примерно 3,7 млрд лет назад, уточняют ученые.