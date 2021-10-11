 

Собянин: объем обрабатывающей промышленности и экспорта в Москве вырос во время пандемии

11.10.2021, 14:34, Разное
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Объем московской обрабатывающей промышленности вырос более чем на 20%, а экспорт – почти на 30%, рассказал Сергей Собянин в интервью телеканалу “Россия 1”. По словам градоначальника, сейчас в городе производится примерно 13% промышленной продукции страны. Мэр отметил, что объем производства на душу населения в столице выше, чем в среднем по стране.

В настоящий момент в Москве функционирует более трех тысяч предприятий, включая свыше 700 крупных и средних. Обрабатывающие производства являются основой промышленного сектора в городе (75%). Они обеспечивают свыше 16% валового регионального продукта столицы.

На первом месте по количеству предприятий в Москве располагаются производства, где занимаются радиоэлектроникой и приборостроение (20,5%), на втором – полиграфией (9,2%), на третьем – машиностроением (8,2%). Далее следуют легкая (8,1%) и химическая (8,1%) промышленности, стройматериалы (8,1%).

“Московская промышленность жива, и она развивается. Главное, чтобы ее развитие было высокотехнологичным, рабочие места — высокооплачиваемыми, в первую очередь для москвичей”, – сказал Собянин.

Московская продукция поставляется в 175 стран: например, в США, Казахстан, Белоруссию, Германию, Китай. За рубеж отправляется механическое оборудование и техника, электрооборудование, пластмассовые изделия и другое.

Ранее Сергей Собянин утвердил проекты комплексного развития промышленных зон в районах Зюзино и Печатники. На преображение этих территорий планируется потратить примерно 50 миллиардов рублей.



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