Александер Шалленберг стал канцлером Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера Австрии, церемония прошла в канцелярии главы государства в Вене.

Бывший глава МИД Австрии Шалленберг стал новым канцлером республики, он представляет консервативную Австрийскую народную партию (АНП), передает ТАСС.

Шалленберг родился 20 июня 1969 года в Берне (Швейцария) в семье австрийского дипломата (посла) дворянского происхождения Вольфганга Шалленберга. Имеет юридическое образование, учился в университетах Вены и Парижа. С 1997 года работает в системе МИД Австрии.

В субботу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об ухода с поста из-за начатого в его отношении расследования и предложил президенту страны Александеру Ван дер Беллену назначить министра по европейским и иностранным делам Александера Шалленберга исполняющим обязанности главы правительства. Сам Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента).

В четверг вице-канцлер Австрии и лидер партии «Зеленые» усомнился в способности Курца исполнять обязанности на фоне начатого против него расследования по делу о коррупции.

Ранее Курц назвал Россию одним из важнейших торговых партнеров Австрии за пределами Евросоюза, поскольку на российском рынке работают около 600 австрийских компаний.