Китай обвинил США в корыстном подавлении «Северного потока – 2» в ЕС

Вашингтон ради собственной выгоды подавляет в Европе такие проекты как «Северный поток – 2», который должен помочь урегулировать энергетический кризис, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Проект «Северный поток-2» воплощает взаимодополняемость РФ и Европы в области энергоресурсов, он поспособствует урегулированию энергетического кризиса в Европе. США, исходя из своих геополитических интересов, монополизируют европейский рынок энергоресурсов, прибегают к различным мерам для создания помех и оказания давления на соответствующие проекты», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Чжао Лицзянь, США наносят ущерб законным правам и интересам, а также сотрудничеству РФ и Европы.

Напомним, в четверг немецкий политолог Александр Рар призвал Евросоюз не мешать «Северному потоку – 2» и «протянуть руку» России. Днем ранее Федеральное сетевое агентство Германии пригрозило оператору «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG «немедленным разбирательством», если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода законодательству ЕС, включая вопрос «недискриминационного доступа к сети и интеграции инфраструктуры в рынок Германии». В компании Nord Stream 2 отметили, что «Северный поток – 2» уже получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с национальными законодательствами и нормами международного права.

Во вторник компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС). Тем временем в Газпроме предсказали холодную зиму, подчеркнув, что поставки газа на внутренний рынок РФ будут приоритетными. Ранее в Германии заявляли, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать сертификация, газовая директива ЕС и партия «Зеленые».