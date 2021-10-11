 

Китайцы восхитились мощью и красотой хлопка на заводе «Газпрома» в Амурской области

11.10.2021, 14:31, Разное
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Хлопок на Амурском газоперерабатывающем заводе привёл в восторг жителей соседней китайской провинции Хэйлунцзян. Они поражены как мощностью взрыва, так и яркостью последовавшего за ним пожара.

Амурский газоперерабатывающий завод в городе Свободный запущен в работу несколько месяцев назад. Он обслуживает газопровод «Сила Сибири», по которому голубое топливо поступает в Китай. Взрыв на второй технологической линии произошёл в ночь на субботу. Зарево от хлопка было видно не только из находящегося в 90 км посёлка Санка Сянь, но и из города Джагдачи – столицы района Да-Хинган-Ли. Сегодня жители востока провинции Хэйлунцзян взахлёб обсуждают событие в соцсетях.

«Я проснулся от яркого света в окне, думал, уже утро. А это было мощное зарево от огненного факела! Я сразу понял, насколько большой завод построили русские и как много газа они нам будут поставлять по своему прекрасному газопроводу!» – пишет в WeChat пользователь Ван Хубэй.

«Газ – это тепло, это свет, это забота о нас! Когда мне говорили, что Амурская фабрика газа такая мощная, я не верила! А теперь увидела своими глазами, хоть и живу в Синьличжене!» – добавляет пользователь Ли Хинь Тянь.

За выходные число сообщений с хэштегом-иероглифом «Блестящий огненный дракон газ» превысило 7 млн. Китайская нефтегазовая компания «Синопек» объявила конкурс на лучшее фото зарева пожара. Победитель получит денежный приз, а его работу выставят в пекинском офисе «Синопек».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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