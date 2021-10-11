 

“Укрзалізниця” возобновила международное сообщение с пятью европейскими странами

11.10.2021, 14:02, Новости дня
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По данным “Укрзалізниці”, пассажиры смогут отправиться в:

Словакию: поезда “Мукачево – Кошице”, “Чоп – Кошице”, “Чоп – Чиерна над Тисой”;
Венгрию и Австрию: Киев – Будапешт – Вена;
Молдову: Одесса – Кишинев;
Польшу: Киев – Перемышль.

Как отметили в компании, рейс сообщением Киев – Перемышль накануне возобновился после полуторагодовалого перерыва. Из Украины в Польшу отправился скоростной поезд “Интерсити+”.

Билеты на международные рейсы можно приобрести в железнодорожных кассах, а билеты в Польшу – еще и на официальном сайте “Укрзалізниці”.

Контекст:

Ряд стран приостановили железнодорожное и автобусное сообщение с Украиной в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. В 2021 году в связи со стабилизацией ситуации сообщение между странами начали возобновлять.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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