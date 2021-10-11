 

Instagram анонсировал функцию, поощряющую подростков делать перерывы во время пользования соцсетью

11.10.2021, 14:02, Новости дня
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По его словам, когда системы Instagram будут замечать, что подростки смотрят один и тот же контент снова и снова и этот контент может не способствовать их благополучию, соцсеть будет подталкивать их к просмотру другого контента.

Также соцсеть планирует ввести функцию под названием “Сделай перерыв”, которая будет предлагать подросткам отдохнуть от пользования Instagram.

Когда эти функции появятся, пока неизвестно. Клегг отметил, что они пока еще не тестируются, но скоро будут.

Контекст:

Такой анонс в Instagram сделали на фоне информации о приостановлении работы над детской версией этой соцсети. Она должна была быть ориентирована на пользователей в возрасте до 13 лет.

Приостановке разработки детской версии предшествовала публикация закрытого исследования компании о влиянии соцсети на девушек-подростков в издании The Wall Street Journal. Исследование показало, что 40% юных пользователей Instagram в США и Великобритании чувствовали себя непривлекательными; в целом девушки-подростки становились все более склонны сравнивать свою внешность с другими, говорили, что чувствуют зависимость от Instagram и чаще испытывают тревожность и депрессию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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