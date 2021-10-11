Дело об убийстве Шеремета могут отправить на новое рассмотрение – замглавы МВД Украины

“[В деле Шеремета] есть соревновательный процесс, на сегодняшний момент дело действительно за судом. В зависимости от результата, будут применены механизмы, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Украины (УПК). Или речь идет об определении меры наказания и его отбывании, или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба”, – заявил он.

Замминистра отметил, что УПК предусматривает возможность принятия того или иного решения судом первой или второй инстанций, а также Верховным судом. По его словам, дело могут отправить в суде дело на новое рассмотрение.

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это военная медсестра Дугарь, военнослужащий и музыкант Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Их арестовали, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству.

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