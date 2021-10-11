 

Нардепа Криворучкину рассматривают как кандидата на должность министра экологии Украины – СМИ

11.10.2021, 14:02, Новости дня
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По информации журналистов, кроме Криворучкиной, рассматривают кандидатуру главы Черкасской облгосадминистрации Александра Скичко. Издание напомнило, что Скичко – зять бизнесмена Леонида Юрушева, до назначения председателем ОГА был шоуменом. Также среди претендентов – активист Егор Фирсов, который в 2019–2020 годы руководил Государственной экологической инспекцией, и глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

“12 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский предложил Министерству экологии и природных ресурсов переехать в Кривой Рог на период, пока не будут решены экологические проблемы города и Днепропетровской области. Министерство в Кривой Рог так и не переехало. Регулярные проверки крупнейших предприятий Кривого Рога продолжают фиксировать массовые нарушения экологического законодательства. Нынешний министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об отставке еще в декабре 2020 г., и это заявление “где-то в Раде лежит”, – отмечает “Телеграф”.

Контекст:

Парламентская фракция “Слуги народа” определится с кандидатами на должности министров во второй половине  октября, нардепы соберутся на заседание фракции 18 числа, сообщал глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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