“Почему обязательно раздеваться?”, “Такая классная”. Дорофеева перед камерой подняла свитер

Певица запечатлена в белом свитере и шортах. Дорофеева позировала сидя, расставив ноги. Также она подняла свитер и продемонстрировала грудь в бюстгальтере.

“Я обожаю свою работу, но не люблю, когда не успеваю насладиться процессом и начинаю терять ресурс. Тут никакой латте не спасет! Поэтому сейчас стараюсь оставлять воскресенье выходным днем, провести его для себя, чтобы потом с новыми силами включаться в рабочую неделю”, – написала она.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Почему везде на всех фотках обязательно раздеваться надо? И так красивая”, – отметила подписчица _zhanti_.

“Красивая очень! Костюм – огонь!” – написала brusnika_78.

“Ну такая классная! Латте спасет мир, вообще-то”, – написала elizavetka_vitalievna_

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

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