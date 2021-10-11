Вскрытая ячейка

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11.10.2021, 13:54, Разное
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Подоплека громких задержаний россиян в Турции: предотвращение вооруженного выступления или выпад в сторону России?

В четверг, 8 октября, в рамках совместной операции антитеррористического отдела полиции Стамбула и Национальной разведывательной организации (MIT) были задержаны шесть россиян. По данным турецкой государственной телерадиокампании ТRT, операции, проводившиеся одновременно по трем адресам в Стамбуле и двум адресам в Анталии, были направлены на задержание лиц, которые планировали проведение вооруженных действий в Стамбуле и получение информации в целях «политического или военного шпионажа».

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По данным источника, в ходе обысков были изъяты три пистолета (один из них с глушителем), магазины к ним и множество патронов. То, что инцидент попал в эфир основного государственного телеканала, означает, что задержание действительно произошло, причем к нему готовились заблаговременно.

Интерпретировать это событие пока сложно из-за скудности доступной информации. В Турции неоднократно происходили громкие убийства, исполнителями которых были россияне — в основном убивали чеченских полевых командиров или политиков-сепаратистов. Турецкое общественное мнение и силовики связывали эти преступления с российскими спецслужбами. Однако обычно в таких случаях киллеры незаметно приезжают в страну на несколько дней, делают свое дело и уезжают. Сейчас же предположительно были задействованы шесть человек в двух городах по пяти адресам — какая-то очень сложная и заметная история.

Не исключено, что последние задержания — намеренная попытка осложнить отношения между Россией и Турцией. Главный вопрос заключается в том, провели ли операцию под контролем президента Реджепа Тайипа Эрдогана — или он не давал на нее согласия.

После не слишком удачной сентябрьской поездки в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН (Эрдоган не смог встретиться с Джо Байденом и не получил искомую поддержку), президент Турции встречался с Владимиром Путиным «один на один» в Сочи 29 сентября.

Подробности встречи не разглашались, хотя известно, что речь шла о ключевых моментах российско-турецкий отношений — о ситуации в сирийском Идлибе, в Крыму, об армяно-азербайджанском конфликте, о покупках Турцией российской военной техники, в том числе зенитных ракетных комплексов С-400, против чего так жестко выступают американцы. О чем договорились два президента, общественности неизвестно, но после неудачного американского турне Эрдогана попытки демонстративного сближения с Россией по стратегическим для Турции вопросам и, возможно, обещания, данные за закрытыми дверями, могут не устраивать определенные круги истеблишмента Анкары.

Сергей Житков,
специально для «Новой»

Источник: Новая газета



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