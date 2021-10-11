В «Роскосмосе» рассказали, почему спутники «Глонасс» подорожали в два раза

Ранее в сети появилась информация о том, что новые спутники российской системы позиционирования «Глонасс-К2» оказались в два раза дороже своих предшественников. Представители госкорпорации «Роскосмос» прокомментировали данную ситуацию.

По словам Николая Тестоедова из «дочки» «Роскосмоса» ИСС, подорожание поясняется, в первую очередь, тем, что новые спутники относятся к следующему поколению космических аппаратов, которые гораздо сложнее, чем старые «Глонасс-К». подороание в два раза специалист назвал естественным процессом.

Кроме того, новые спутники собираются из комплектующих иностранного производства, сообщил Тестоедов. А рубль по отношению к доллару упал вдвое по сравнению с тем периодом, когда собирали прошлые «Глонассы». Напомним, что первые спутники нового типа будут запущены уже в следующем году.