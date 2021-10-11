 

Нуланд прибыла в Москву

11.10.2021, 13:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗамгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла в Москву, где проведет переговоры с официальными лицами России.

Об этом информирует РИА «Новости». 

Ранее дипломатический источник сообщил, что встреча замглавы МИД Сергея Рябкова с Нуланд в Москве запланирована на 12 октября. Другой источник сообщил, что 13 октября у Нуланд запланирована встреча с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком. 

Накануне стало известно, что Нуланд 11 октября отправится в Москву. Как заявили в Госдепе, в Москве Нуланд «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

Напомним, с визитом Нуланд в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона замглавы Госдепа оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году она как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.



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