Lego решила сделать игрушки свободными от «гендерных стереотипов»

Датская компания Lego Group, которая производит известные во всем мире конструкторы Lego, собирается сделать свои игрушки свободными от гендерных предрассудков и стереотипов, говорится в заявлении пресс-службы компании.

«Компания привержена тому, чтобы сделать игру в Lego более инклюзивной и не дать гендерным стереотипам ограничить творческие устремления детей сейчас и в будущем. Мы знаем, что предстоит еще много работы, поэтому с 2021 года мы будем тесно сотрудничать с Институтом Джины Дэвис по гендерным вопросам в СМИ и ЮНИСЕФ (Детским фондом ООН), чтобы сделать продукты Lego и их маркетинг доступными для всех и свободными от гендерных предрассудков и вредных стереотипов», – передает ТАСС сообщение Lego group.

Компания привела результаты социологического исследования, проведенного вышеупомянутым Институтом Джины Дэвис. В опросах приняли участие около 6,9 тыс. детей обоих полов в возрасте 6-14 лет и их родителей из России, Китая, США, Великобритании, Японии, Польши и Чехии.

Выяснилось, что подавляющее большинство родителей предпочитают, чтобы девочки занимались танцами (81%, за мальчиков – 19%), готовкой и выпечкой (80% против 20%), а также наряжали что-то или кого-то (83% против 17%). С другой стороны, большинство взрослых респондентов желают, чтобы мальчики занимались спортом (76%, за девочек – 24%) и играми, обучающими программированию (80% против 20%). Более 80% опрошенных родителей вне зависимости от пола их детей полагают, что профессии ученого и спортсмена являются скорее мужскими (85% против 15%), как и профессия инженера (89% против 11%).

Кроме того, 74% мальчиков и 62% девочек, принявших участие в исследовании, считают, что одни занятия предназначены для детей мужского пола, а другие – для женского. При этом 82% девочек и 71% мальчиков полагают, что для первых абсолютно нормально играть в футбол, а для вторых – заниматься балетом. В то же время 71% мальчиков и 42% девочек переживают, что их засмеют, если они будут играть с нетипичными для их пола игрушками.

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