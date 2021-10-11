Появились подробности убийства школьником сверстника в Махачкале

Задержанный в Махачкале школьник, зарезавший одноклассника, рассказал на допросе, что давно конфликтовал с погибшим.

По информации «Пятый канал», школьник рассказал, что не хотел убивать сверстника, а смертельное ранение нанес случайно в борьбе. При этом следователи критически отнеслись к его словам.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, передает ТАСС.

«Председатель СК поручил руководителю следственного управления СК по Республике Дагестан Щурову А. П. доложить о ходе проведения первоначальных следственных действиях, дать жесткую правовую оценку действиям должностных лиц из числа руководства школы, ответственных за обеспечение безопасности в здании, а также оперативно установить причины и условия произошедшего», – сообщили в ведомстве.

Проверку школы организовала прокуратура Дагестана. Полицейские проводят беседу с одноклассниками участников инцидента в школе.

По версии следствия, 11 октября в школе № 51 Махачкалы между 15-летним учеником и его одноклассником произошла драка, в ходе которой он нанес удар ножом. От причиненного ранения подросток скончался в больнице. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее сообщалось, что ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение школьнику, пострадавший умер в больнице.

В сентябре в одной из московских школ ученик девятого класса на перемене нанес три ножевых ранения однокласснику.