Появились первые фото спорткара Nissan Z

В Сети появились первые фотографии спорткара Nissan Z. Новая версия данного автомобиля с интересным дизайном уже представлена.

Модель выглядит современно и в то же время присутствуют отголоски раритетных японских авто спортивного типа. Внешний вид Nissan Z пришелся по вкусу преданным поклонникам автобренда. В то же время один из китайских дизайнеров считает, что транспортное средство должно выглядеть по-другому. Он представил свое видение данной модели.

Творение шанхайского художника получило название Fairlady Zero Z. Дизайнера при работе над проектом вдохновил внешний вид 370Z и прототипа Vision Gran Turismo Concept. Обновленный вариант выглядит более футуристично, если сравнивать с Nissan Z.

Спереди присутствуют небольшие фары, они расположены под по краям под незначительным углом. Ниже находится радиаторная решетка прямоугольной формы. Сборку можно видеть отверстия треугольной формы для забора воздуха. Агрессивный стиль автомобиля дополняет сплиттер, который установлен достаточно низко.

Сборку вариация Nissan Z напоминает самый настоящий гиперкар. Он может похвастаться спортивными колесами, через диски которых просматриваются тормоза.

Источник: cenyavto.com