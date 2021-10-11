 

Появились первые фото спорткара Nissan Z

11.10.2021, 13:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети появились первые фотографии спорткара Nissan Z. Новая версия данного автомобиля с интересным дизайном уже представлена.
Модель выглядит современно и в то же время присутствуют отголоски раритетных японских авто спортивного типа. Внешний вид Nissan Z пришелся по вкусу преданным поклонникам автобренда. В то же время один из китайских дизайнеров считает, что транспортное средство должно выглядеть по-другому. Он представил свое видение данной модели.

Творение шанхайского художника получило название Fairlady Zero Z. Дизайнера при работе над проектом вдохновил внешний вид 370Z и прототипа Vision Gran Turismo Concept. Обновленный вариант выглядит более футуристично, если сравнивать с Nissan Z.

Спереди присутствуют небольшие фары, они расположены под по краям под незначительным углом. Ниже находится радиаторная решетка прямоугольной формы. Сборку можно видеть отверстия треугольной формы для забора воздуха. Агрессивный стиль автомобиля дополняет сплиттер, который установлен достаточно низко.

Сборку вариация Nissan Z напоминает самый настоящий гиперкар. Он может похвастаться спортивными колесами, через диски которых просматриваются тормоза.

Источник: cenyavto.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / Чтобы снять новый клип, Анна Семенович голодала пять дней

05.07 / Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Владимира Меньшова

06.05 / Ешь бедных

02.04 / Мнение: Значит, не только мне дебильные прозвища не нравятся.

20.08 / Максим Марцинкевич (Тесак) вошёл в состав белорусского Координационного совета по передаче власти

25.08 / Россияне стали слишком мало тратить на спасение души – Роспотребнадзор

25.08 / Приглашенный редактор Катя IOWA об отношениях с мужем и ссорах из-за грязной посуды

29.03 / «Скопинский маньяк» Виктор Мохов примет участие в программе «Давай поженимся!»

03.07 / Почему патчи не работают? Семь ошибок тех женщин, которые не видят в патчах никакого толка

22.05 / Невинно осажденные

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика