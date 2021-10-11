Аверин прокомментировал слухи о романе с Якуниной

Актер Максим Аверин недавно прокомментировал слухи, которые распространяются о его романе с коллегой по цеху Анной Якуниной. Он пришел в студию телепрограммы «Судьба человека», где пояснил ведущему Борису Корчевникову об истинных отношениях с ней.

Вместе Максим Аверин и Анна Якунина снимались в сериале о врачах «Склифосовский». Актеры крепко дружат уже четверть века. Аверин заявил, что Анна Якунина является той женщиной, ради которой он хочет совершать поступки. Он уверен, что в жизни так и должно быть. Когда коллега по цеху переходила в «Ленком», Аверин считал это самой настоящей трагедией. В то же время любой артист нуждается в режиссере, поскольку есть риск свернуть не туда. Якунина не боится показаться смешной в кадре, это выделяет ее среди остальных.

Актриса отметила, что Максим Аверин знает ее лучше всех. Иногда он может позволить себе сказать, что утром ненавидит подругу, а вечером любит. В целом, иногда происходят небольшие недомолвки, но знаменитости не могут долго обижаться друг на друга.

Напомним, что Анна Якунина имеет звание заслуженной артистки РФ. Она воспитывает двоих дочерей. В браке с первым мужем Сергеем Стегайловым артистка родила девочку Анастасию. От второго супруга инженера Алексея, на свет появилась дочь Мария.

Источник: teleprogramma.pro