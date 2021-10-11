 

Анна Снаткина поделилась редким фото повзрослевшей дочери

11.10.2021, 13:34, Разное
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Актриса театра и кино Анна Снаткина поделилась редким фото своей дочери. Поклонники артистки отметили, что девочка сильно повзрослела.
Анна Снаткина не любит распространяться о своей личной жизни. На персональной странице в социальной сети Instagram знаменитость редко публикует семейные фотографии, также она практически не откровенничает с поклонниками.

На днях Анна Снаткина решилась изменить привычным правилам, и показала свежий снимок с дочерью. Заодно актриса похвасталась успехами ребенка. Оказывается, 9-летняя Вероника посещает занятия по художественной гимнастике, недавно она победила в очередных соревнованиях.

Поклонникам очень понравилось обнародованное фото. Они отметили, что дочь Анны Снаткиной растет очень красивой девочкой. По словам пользователей сети, звездная мать может гордиться наследницей.

Напомним, что Вероника является единственным ребенком Анны Снаткиной. Девочка родилась в браке знаменитости с актером Виктором Васильевым.



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