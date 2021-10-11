“Почему не триллион?” В ОПЗЖ заявили, что Медведчуку вручили ходатайство об аресте с залогом в 1 млрд грн

“Медведчуку только что вручили ходатайство об аресте или залоге в 1 млрд грн. Это при том, что Медведчук уже находится под домашним арестом, его не нарушает, и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую. Но для этой власти, как видно, не существует ни закона, ни логики, ни здравого смысла. Работают на публику, как клоуны в цирке. Отсюда и сумма залога в миллиард. Миллиард! Собственно, почему миллиард, а не триллион, например, или квинтиллион?” – написал Кузьмин.

Он отметил, что Медведчук не сможет внести сумму залога.

“И все это при том, что сначала эта садистская власть решением СНБО наложила на Медведчука санкции и запретила ему осуществлять любые финансовые операции, а теперь требует внести залог, заведомо зная, что перечислить он его не сможет, даже если и соберет нужную сумму: банк просто не примет платеж из-за запрета СНБО”, – подчеркнул Кузьмин.

https://www.facebook.com/RRKuzmin/posts/4363818320361093

Контекст:

8 октября 2020 года Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы террористов “ДНР” и “ЛНР” профинансировали на более 200 млн грн. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также “высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ”.

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку также 11 мая было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

На брифинге 8 октября Венедиктова заявила, что прокуратура будет просить суд взять Медведчука под стражу с альтернативной залога в 1 млрд грн.

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