 

“Лизавета – красотка нереальная! Гарюша – джентльмен!”, “Такие взрослые”. Галкин показал детей от Пугачевой

11.10.2021, 13:08, Новости дня
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“Собрались сразу на два детских дня рождения к друзьям”, – написал он.

Лиза запечатлена в костюме цвета парного молока, Гарри – в белом пиджаке и джинсах.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

“Лизавета – красотка нереальная! Гарюша – джентльмен!” – прокомментировала подписчица koshkomanka1.

“Такие взрослые…” – отметила larisa.hramova.

Контекст:

Галкин и Пугачева оформили отношения 23 декабря 2011 года.

Их дети Лиза и Гарри – двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. Семейство Галкина и Пугачевой проживает в подмосковной деревне Грязь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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