“Лизавета – красотка нереальная! Гарюша – джентльмен!”, “Такие взрослые”. Галкин показал детей от Пугачевой
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“Собрались сразу на два детских дня рождения к друзьям”, – написал он.
Лиза запечатлена в костюме цвета парного молока, Гарри – в белом пиджаке и джинсах.
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“Лизавета – красотка нереальная! Гарюша – джентльмен!” – прокомментировала подписчица koshkomanka1.
“Такие взрослые…” – отметила larisa.hramova.
Контекст:
Галкин и Пугачева оформили отношения 23 декабря 2011 года.
Их дети Лиза и Гарри – двойняшки. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. Семейство Галкина и Пугачевой проживает в подмосковной деревне Грязь.
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