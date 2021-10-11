“Президент привык, что я такой хипстер”. Арахамия рассказал, почему не соблюдает деловой стиль в Рраде

Во время интервью Осадчая обратила внимание на то, что Арахамия проигнорировал вечерний дресс-код одного из мероприятий выездного заседания фракции.

“Вы вообще дресс-код не соблюдаете никогда. В Верховной Раде вы всегда в кроссовках. Всегда! У вас какие-то проблемы с выбором обуви? Вам в другой обуви некомфортно?” – поинтересовалась у Арахамии Осадчая.

“Я ненавижу классические туфли. Президент привык, что я такой хипстер. Были инциденты с самого начала, когда президента только избрали. И я даже шутил, что первая реформа, которую я сделал, – я на это потратил больше двух месяцев, чтобы изменить сопроводительные документы и заменить дресс-код: летом это могли бы быть формальные кежуал-шорты”, – завил Арахамия.

ВИДЕОВидео: Cвітське життя / YouTube

Контекст:

Арахамия родился в 1979 году в Сочи. В 2015 году получил украинское гражданство. С конца августа 2019 года Арахамия возглавляет фракцию “Слуга народа” в Верховной раде.

Арахамия женат. Вместе с женой Викторией воспитывает шестерых детей.

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