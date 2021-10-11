В РФ создали композитное антикоррозийное покрытие

Отечественная наука представила новый композитный материал, при помощи которого можно обеспечить эффективную защиту магниевых сплавов от коррозии. По словам ученых, он будет востребован в некоторых областях промышленности, а также в авиации.

Композит содержит полимеры, что значительно увеличивает его защитные качества. По некоторым оценкам, они в 27 раз выше, чем у применяемых сейчас защитных средств.

Напомним, что магниевые сплавы широко используются для создания различных современных агрегатов. Стоят они очень дорого. Коррозия же уменьшает срок эксплуатации, что автоматически ведет к убыткам. Подробнее о разработке можно узнать из публикации в журнале Journal of Magnesium and Alloys.