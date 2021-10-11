Бизнесмен планирует собрать лучших ученых мира на одной суперъяхте

Как сообщили из Сингапура, один из местных бизнесменов огласил о своем плане построить суперъяхту, на которой он хочет собрать лучших ученых мира.

Яхта станет не просто комфортабельным судном, на котором можно совершать кругосветные путешествия. На борту также будут оборудованы современные лаборатории для исследований.

Бизнесмен очень обеспокоен проблемами экологии, с которыми в последнее время сталкиваются земляне. Он свято верит в то, что наука способна не только детально исследовать их, но и находить эффективные пути решения. Но для этого ученым нужно создать надлежащие условия для плодотворной работы. Однако о том, когда будет построена такая яхта и когда она начнет работать, пока не сообщается.