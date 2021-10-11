 

“Статья 264”: стала известна судьба Собчак после смертельной аварии

11.10.2021, 12:46, Разное
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Недавно Ксения Собчак сообщила в своем Телеграм-канале о том, что стала участницей ДТП. Страшная авария унесла жизни двоих пассажиров. Сама Ксения отделалась сотрясением мозга и многочисленными ушибами.

Многих стал волновать вопрос, кто же понесет наказание. Дело в том, что телеведущая на момент аварии не находилась за рулем. Об этом она сразу же написала, как только вышла на связь. Корреспондент “Дни.ру” поговорил с юристом Тимуром Кадиевым.

“Ответственность она никакую не несет. Она участник ДТП, она присутствовала в той машине, но она не была за рулем. Ответственность несет водитель”, – уверенно ответил на вопрос эксперт.

“Блондинку в шоколаде” не ждет никакое наказания, она может спокойно продолжить свою работу. Напомним, что вчера она пообещала связаться с родными погибших, чтобы оказать помощь.

“По моим подозрениям, Ксения улетела в силу обстоятельств. Обстоятельства ее связаны с загруженностью”, – объяснил Кадиев, почему не стоит обвинять жену Богомолова в том, что она покинула места ДТП.

Что касается водителя машины, в которой находилась экс-ведущая “Дома-2”, то ему, по всей видимости, придется понести наказание. События могут развиться по-разному, все будет зависеть от решения суда.

“В любом случае, предусматривается статьей уголовного кодекса, статья 264, либо пункт 5, либо пункт 6. Повлек по неосторожности смерть от двух и более лиц – это пункт 5. Принудительные работы, лишение свободы до 7 лет, лишение права занимать определенную должность, заниматься определенной деятельностью. Возможен пункт 6 в том случае, если водитель был в состоянии алкогольного опьянения и если он покинул место ДТП”, – заключил Тимур Кадиев.



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