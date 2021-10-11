Штрафы за отказ от вакцинации предложили ввести в РФ

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев предложил ввести в РФ штрафные санкции за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции, особенно для граждан группы высокого риска.

«Я считаю, что вполне можно обсуждать какие-то не только мягкие разрешительные меры вроде QR-кодов, но и прямые штрафные санкции за уклонение от вакцинации, по крайней мере, для тех групп населения, где риск очень высокий», – передает ТАСС слова Лукашева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вирусолог отметил, что сумма штрафа в размере 5 тыс. рублей была бы вполне адекватной, если учитывать размеры косвенного ущерба медицинской системы от лечения одного больного. «Лечение одного больного коронавирусом в больнице обходится порядка 200 тыс. рублей, а считая косвенный ущерб одного случая, сумма, наверное, ближе к полумиллиону рублей», – сказал эксперт.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что темпы вакцинации от коронавируса в РФ необходимо повышать, но навязывать прививку нельзя.