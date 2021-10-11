Назначена дата встречи Рябкова с Нуланд

Встреча замглавы МИД Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд в Москве запланирована на 12 октября, сообщил дипломатический источник.

«Встреча планируется на завтра», – сказал источник РИА «Новости».

Ранее другой источник ТАСС сообщил, что 13 октября у Нуланд запланирована встреча с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком.

Накануне стало известно, что Нуланд 11 октября отправится в Москву. Как заявили в Госдепе, в Москве Нуланд «встретится с должностными лицами высокого ранга и другими собеседниками». Планируется рассмотреть «ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов».

Напомним, с визитом Нуланд в Россию возникли проблемы – в результате ответных действий Москвы на санкции Вашингтона замглавы Госдепа оказалась в российском черном списке. Так, в 2019 году она как частное лицо не смогла попасть на международную конференцию, проходившую в Москве.