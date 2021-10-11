 

Названы способы защититься от покупки залогового автомобиля

11.10.2021, 12:40, Разное
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Эксперты рассказали, как можно уберечься от приобретения залогового автомобиля. У нового владельца такое транспортное средства могут забрать, при этом он не получить свои деньги назад.
Продажа автомобиля, который находится в залоге, входит в ТОП-10 схем мошенником. В целом данную информацию можно проверить в базе данных реестра о залоге движимого имущества, но в соответствующей процедуре есть свои подводные камни. Помощник нотариуса Наталия Русакова рассказала, что мошенники могут обходить запреты. Как правило, наблюдается неразбериха в документах или же не вносятся сведения о залоге в реестр. Клиенту может быть продана машина без предварительного учета залога в реестре, а через час оформить все по процедуре.

Иногда покупатель лишается автомобиля и большей части денег, которые заплатил за него. Свои права можно отстаивать в суде, но шансы на выигрыш дела являются маленькими. Скорее всего, служители Фемиды сошлются на то, что информация находится в открытом доступе только для ознакомления, и она не может быть предоставлена в качестве основных доказательств. Новому собственнику нужно получить реальную возможность обзавестись выпиской из реестра залогов у нотариуса.

Чтобы избежать неприятной ситуации, необходимо внимательно читать договор. В нем должно быть указано, что автомобиль является залоговым. У нотариуса необходимо заказать соответствующую выписку. Если в ПТС числятся несколько прежних владельцев транспортного средства, то справки нужно взять и на них. Насторожить должно то, что собственники меняются несколько раз за довольный короткий временной промежуток.

Источник: www.omskinform.ru



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