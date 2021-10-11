 

Названы 8 авто, которые можно купить в РФ по цене автопроизводителя

11.10.2021, 12:40, Разное
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Эксперты назвали 8 автомобилей, которые можно купить выгодно в РФ. Покупатель заплатит за них цену производителя, то есть без каких-либо наценок.
На сегодняшний день в РФ осталось очень мало моделей, которые можно приобрести без накруток. Стоимость многих автомобилей на отечественном рынке выросла из-за дефицита полупроводников. К тому же дилеры не могут предложить клиентам все комплектации той или иной модели. В то же время есть определенные транспортные средства, которые реализуются по ценам производителя.

В список вошел автомобиль Peugeot 2008 в комплектации Allure. Стоимость машины составляет 2,239 миллиона рублей. Небольшая разница в цене появилась из-за наличия усовершенствованной медиасистемы. Кроме того, присутствует особенная перламутровая окраска кузова. Без всяческих накруток в РФ можно купить Peugeot 3008, версия GT доступна с движком на 1,6 литра. Рекомендованная цена составляет 2,559 миллиона рублей, а дилеры просят за машину 2,739 миллиона. Эта надбавка объясняется наличием фирменных пакетов.

Рекомендованная стоимость Citroen C5 Aircross в версии Feel составляет 2,510 миллиона рублей. По факту автомобиль можно приобрести в РФ за 2,769 миллиона рублей. Автомобиль имеет панорамную крышу, светодиодную оптику, систему безопасности Safety, электропривод багажника.
За 2,567 миллиона рублей с наценкой 18 тысяч рублей дилеры предлагают купить Opel Grandland X в версии Cosmo. Такая стоимость установлена из-за того, что кузов окрашен в цвет металлик, а он не относится к базовым.

Без существенной переплаты в РФ продается переднеприводный кроссовер Suzuki SX4. Ценник версии GLX составляет два миллиона рублей. Кроссовер Suzuki Vitara, с свою очередь, можно приобрести за 2,179 миллиона рублей.

Доступную цену сохранила версия «Люкс» внедорожника УАЗ «Патриот». Вариация с механикой доступна за 1,345 миллиона рублей. За 1,860 миллиона рублей можно приобрести ГАЗель Next с ГБО.

Источник: car.ru



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