В Мурманской области 14-летняя девочка выпала из окна

В Мурманской области из окна пятого этажа выпала школьница. Ее обнаружили на улице рядом со зданием случайные прохожие.

Инцидент произошел 10 октября в вечернее время. Известно, что подростка экстренно госпитализировали с политравмой. О том, в каком состоянии девочка находится сейчас, не сообщается. У пациентки диагностированы переломы внутренних органов.

Предполагается, что школьница находилась под воздействием спиртных напитков. Незадолго до ЧП в полицию звонили жильцы дома и жаловались на то, что подростки очень шумно себя ведут, распивая алкоголь.

Источник: www.murmansk.kp.ru