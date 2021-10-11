 

В Мурманской области 14-летняя девочка выпала из окна

11.10.2021, 12:40, Разное
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В Мурманской области из окна пятого этажа выпала школьница. Ее обнаружили на улице рядом со зданием случайные прохожие.
Инцидент произошел 10 октября в вечернее время. Известно, что подростка экстренно госпитализировали с политравмой. О том, в каком состоянии девочка находится сейчас, не сообщается. У пациентки диагностированы переломы внутренних органов.

Предполагается, что школьница находилась под воздействием спиртных напитков. Незадолго до ЧП в полицию звонили жильцы дома и жаловались на то, что подростки очень шумно себя ведут, распивая алкоголь.

Источник: www.murmansk.kp.ru



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