Шоколадный маникюр – тренд холодного сезона: тенденции модного нейл-арта и самые востребованные техники

Осенью большой популярностью пользуются достаточно темные и насыщенные тона ногтей, которые выглядят просто невероятно. В этом году на пике популярности шоколадный цвет. Ногти с таким покрытием помогают придать образу особую элегантность и притягательность.

Шоколадные оттенки идеально подходят для создания совершенно любого маникюра, от самого простого и до достаточно сложного. В этом году большой популярностью пользуется глубокий и насыщенный оттенок.

Этот коричневый цвет достаточно темный, поэтому на первый взгляд он может показаться почти черным. Этот оттенок хорошо сочетается практически с любым цветом кожи. Если хочется немного разнообразить коричневый цвет, можно добавить контраст при помощи более светлых тонов или же создать красивые и элегантные узоры.

Вот несколько достаточно стильных, эффектных и оригинальных идей для нейл-арта.

Глянцевое покрытие (главное фото)

Если хочется чего-то максимально простого, но при этом довольно элегантного, стоит выбрать глянцевое покрытие шоколадного оттенка. Этот тон будет уместен в совершенно любом создаваемом образе, так как он выглядит сдержанно и лаконично.

Эффектный декор

Чтобы осенью выглядеть роскошно и добавить своему образу немного праздника, стоит добавить яркие элементы и блестящую золотистую фольгу. Этот маникюр отлично подойдет для торжественного мероприятия.

Красивый узор

Можно сделать красивый, но максимально простой узор, который не будет сильно выделяться. Стоит применить такой рисунок для выделения только лишь одного ногтя на каждой руке.

Разные оттенки

Чтобы добавить своему образу эффектности, стоит накрасить каждый ноготь отдельным цветом. Для этого можно использовать как глубокий коричневый, так и более светлые тона.

Более сложный узор

Чтобы добавить образу некоторого гламура, стоит выполнить на ногтевой пластине красивый рисунок. Для этого можно попробовать сочетание бежевых и коричневых тонов.

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Френч

Французский маникюр на протяжении длительного времени не выходит из моды. Сейчас популярностью пользуются различные его интерпретации. Например, можно в качестве базового покрытия использовать бежевый оттенок лака, а кончик ногтя выделить темным коричневым.

Белые линии

Чтобы коричневый оттенок выглядел не слишком мрачно, можно разнообразить его белым цветом. Для этого стоит нарисовать на ногтевой пластине плавные и мягкие линии.

Звериные принты

Анималистичные узоры не выходят из моды. Чтобы сделать для себя яркий и красивый маникюр, стоит выполнить рисунок в виде леопардового узора.

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Матовый маникюр

В этом году такое покрытие, выполненное в теплых тонах, является самым настоящим трендом. Именно поэтому стоит сделать осенью красивый однотонный матовый маникюр.

Красивый блеск

Лак с блестками уже несколько сезонов не выходит из моды. Шоколадный блестящий лак помогает придать образу индивидуальности.

На какую форму ногтей лучше всего подойдет шоколадный оттенок

Такой глубокий, чувственный и насыщенный цвет подходит практически для любой формы ногтевой пластины, от острой до миндалевидной. При этом ногти могут быть короткими или длинными, нет совершенно никакой разницы.

Темно-шоколадный цвет лака лучше всего смотрится на длинных ногтях. Если они короткие и закругленные, то лучше всего при выполнении маникюра добавить детали более светлых тонов. Это позволит сделать так, что ногтевая пластина будет выглядеть оптически немного уже.

Коричневые тона хорошо подходят для каждой женщины, независимо от ее возраста, стиля жизни и рода деятельности. Очень хорошо такой цвет смотрится в вечерних образах, с подходящим нарядом и выразительным макияжем.