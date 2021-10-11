 

Мнение: Почему столько ненависти к Собчак?

11.10.2021, 12:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ксения Собчак ехала в аэропорт. На такси. В Сочи. Таксист на Mercedes выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с Volkswagen, в котором одна пассажирка погибла на месте, вторая скончалась в больнице.

Удивлен количеству ненависти и злобы к Собчак. Как будто она сама была за рулем. При этом пьяная. А трупы попыталась спрятать, облить бензином и сжечь….

Собчак была пассажиром! Пассажиром такси! А столько помоев на нее вылили. Почему? Потому что появился повод? Потому что у нее чересчур много завистников?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.10 / Грузия – Украина – Грузия: чем известен беглый политик Саакашвили

30.11 / Кто лишится пенсии с 1 января 2021 года

10.08 / Лукашенко сравнил протестующих белорусов с овцами

26.08 / Осторожно, куннилингус!

02.06 / Как новость в горле

14.11 / “Дойти до дна и оттолкнуться”: Борисова дала совет Волочковой

05.05 / “Всё, что отравляет твою страну сегодня – это то, что ты не запретил вчера” – в Госдуме объяснили рост числа законов с запретами

08.07 / Хорошая выносливость может защитить подростков от тяжелого COVID-19 спустя много лет

14.05 / Три человека пострадали из-за сильного ветра в Москве

20.06 / Ошибки здесь недопустимы: как женщине найти «своего» мастера перманентного макияжа (что должно насторожить)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика