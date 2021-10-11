Мнение: Почему столько ненависти к Собчак?

Ксения Собчак ехала в аэропорт. На такси. В Сочи. Таксист на Mercedes выехал на встречку и совершил лобовое столкновение с Volkswagen, в котором одна пассажирка погибла на месте, вторая скончалась в больнице.

Удивлен количеству ненависти и злобы к Собчак. Как будто она сама была за рулем. При этом пьяная. А трупы попыталась спрятать, облить бензином и сжечь….

Собчак была пассажиром! Пассажиром такси! А столько помоев на нее вылили. Почему? Потому что появился повод? Потому что у нее чересчур много завистников?

Фотография отсюда

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