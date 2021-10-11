 

Оказалось, что птицы способны распознавать ядовитые растения

11.10.2021, 12:03, Новости дня
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В бристольском университете провели исследования, в ходе которых удалось установить необыкновенные способности птиц. Пернатые оказались весьма способными учениками и учителями. Они легко распознают ядовитые виды растений, к которым лучше не приближаться, а также насекомых, которых лучше не трогать.

Более того, птицы сразу же запоминают их и, похоже, могут обмениваться информацией со своими сородичами. Похоже, что главными сигналами являются цвет и запах.

Эти способности очень важны для выживаемости популяций, говорят ученые. Не удивительно, что в процессе эволюции они выработались. Кстати, многие виды птиц существуют на Земле значительно дольше, чем человек и все млекопитающие.



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