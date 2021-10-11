Ученые разрабатывают удобрения из холодной плазмы

Как отмечают ученые, изучение особого состояния материи – холодной плазмы – примерно уже полтора десятилетия ведется в разных научных учреждениях мира. Специалисты считают ее весьма перспективным материалом для улучшения эффективности сельского хозяйства.

Так, при помощи холодной плазы можно повысить урожайность разных сельскохозяйственных культур и даже улучшить плодородность почвы. В частности, такая плазма легко уничтожает опасные бактерии и помогает в борьбе с сорняками.

Кроме того, в отличие от ядохимикатов и азотных удобрений, холодная плазма не оставляет после себя никакого химического следа ни на полях, ни в собранном урожае, утверждают специалисты. Напомним, что холодная плазма содержится в таких приборах, как неоновые светильники.