Ученые разрабатывают удобрения из холодной плазмы

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11.10.2021, 12:02, Новости дня
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Как отмечают ученые, изучение особого состояния материи – холодной плазмы – примерно уже полтора десятилетия ведется в разных научных учреждениях мира. Специалисты считают ее весьма перспективным материалом для улучшения эффективности сельского хозяйства.

Так, при помощи холодной плазы можно повысить урожайность разных сельскохозяйственных культур и даже улучшить плодородность почвы. В частности, такая плазма легко уничтожает опасные бактерии и помогает в борьбе с сорняками.

Кроме того, в отличие от ядохимикатов и азотных удобрений, холодная плазма не оставляет после себя никакого химического следа ни на полях, ни в собранном урожае, утверждают специалисты. Напомним, что холодная плазма содержится в таких приборах, как неоновые светильники.



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