 

За сутки ковид в России выявили у 29 409 человек

11.10.2021, 11:52, Разное
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За минувшие сутки в России было выявлено еще 29 409 человек, у которых был диагностирован ковид. За те же 24 часа выздороветь успели 15 460 пациентов. Кроме того, в официальную статистику попали данные о 957 летальных исходах.

Больше всего новых заболевших регистрируется, как это обычно и бывает, в Москве. Столица пополнила статистику 5002 случаями коронавируса. На втором месте оказался Санкт-Петербург, в котором насчитали 2931 нового пациента. Третью строчку анирейтинга российских регионов по числу заразившихся ковидом занимается Московская область с 2184 заболевшими.

В общей сложности за все время наблюдений в России было зарегистрировано 7 804 774 случаев коронавируса. Число выздоровевших, согласно данным все той же статистики, составляет 6 873 579. Также сообщается о 217 372 летальных исходах.

Эксперты обращают внимание, что число новых заразившихся ковидом в России возрастает день ото дня. Вместе с этим увеличивается и количество погибших в результате болезни. Если тенденцию не удастся переломить, предупреждают специалисты, то можно будет говорить о новой волне эпидемии.

Обезопасить себя и своих близких возможно. Для этого необходимо сделать прививку от коронавируса. Вакцинация будет полезна и для снижения скорости распространения болезни.



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