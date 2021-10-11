В Омске задержали вылет рейса из-за пьяного москвича в банном халате

В Омске сотрудники транспортной полиции сняли с борта самолета рейса авиакомпании нетрезвого пассажира в банном халате, сообщили в транспортной полиции.

Инцидент произошел в аэропорту имени Карбышева на борту рейса Омск – Москва. Судя по видеозаписям с камеры сотрудников транспортной полиции, рейс выполняла авиакомпания S7, передает РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе омского аэропорта, инцидент произошел 7 октября, задержка рейса составила порядка пяти минут. На записи также видно, что нарушитель был одет в банный халат и кроссовки, он пытался что-то объяснить полицейскому, его сопроводили в автомобиль транспортной полиции.

«Одному из пассажиров лайнера отказано в дальнейшем перелете в связи с алкогольным опьянением. Правонарушителем оказался 28-летний житель города Москва, который, ожидая вылета в стерильной зоне аэропорта Омска, в одном из кафе, употребил спиртные напитки», – сообщили в ведомстве.

После медицинского освидетельствования у мужчины установили опьянение средней степени, на него составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность).

Ранее мужчина угрожал взорвать гранату на борту самолета в Домодедово.