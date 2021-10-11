Фонд «Круг добра» обеспечил лекарствами почти 1,6 тыс. детей

Почти 1,6 тыс. детей получили помощь от фонда «Круг добра», их обеспечили лекарствами, сообщил председатель правления организации и глава комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работе Александр Ткаченко.

«Вот за этими простыми цифрами многое не видно, но мы с вами знаем, что это было напряженное время. Нам нужно было выстроить работу организации, сформировать инструменты, которые будут реализовывать поставленную задачу», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, фонд рассмотрел множество заболеваний и сейчас закупает лекарства от 36 из них. Более 1,5 тысяч детей удалось обеспечить лекарствами до января и на первый квартал следующего года.

Как сообщила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, организация получит из федерального бюджета более 252 млрд рублей из федерального бюджета.

«Круг добра» – фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. Его создали в январе указом Владимира Путина. Он финансируется за счет повышенного налога на доходы состоятельных людей, средства направляют на оплату уникальных способов лечения, в том числе за рубежом, покупку дорогостоящих лекарств, некоторые из которых не зарегистрированы в России. Решение по каждому случаю принимает экспертный совет на основании эпикриза и рекомендаций медиков.