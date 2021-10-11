 

Диетологи увидели секрет долголетия в простой рыбе

11.10.2021, 11:46, Разное
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Диетолог из США Майа Феллер пояснила о еще одном способе достичь долголетия. По ее словам, необходимо употреблять в пищу рыбу.
В частности, в рационе должны находиться следующие разновидности: скумбрия, лосось, сардины, анчоусы, сельдь. Эта рыба присутствует в основе диеты людей из стран, где в особенности много долгожителей. Пользу этих видов рыб подтверждают результаты многочисленных исследований. Данный продукт должен присутствовать в рационе людей минимум два раза в неделю.

В скумбрии, сардинах, лососе, скумбрии, сельди содержится много омега-3. Кроме того, там присутствует постный белок, селен, витамин D, все эти элементы уменьшают риск возникновения сердечно-сосудистых патологий, появления окислительного стресса и слабоумия. При этом в этих разновидностях редко накапливается ртуть.

Источник: lenta.ru



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